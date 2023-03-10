РФ раскроет переписку по "Северным потокам" с Германией, Данией и Швецией членам СБ ООН

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия в скором времени распространит в Совете Безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией, касающуюся процесса расследования взрывов на «Северных потоках».
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия в скором времени распространит в Совете Безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией, касающуюся процесса расследования взрывов на «Северных потоках».
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