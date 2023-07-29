Театр абсурда

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Британский креатив

Британский креатив

Уже второе судно, желающее пройти под аркой Крымского моста, с признаками ПЕРЕДЕЛКИ конструкции судна и следами ВЗРЫВЧАТКИ, ловят на траверзе наши доблестные ФСБ.

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