Чилийский МИД вызвал посла Израиля из-за его слов в адрес президента Чили

Израильскому послу в Сантьяго Гилю Арциели указали на недопустимость тона и формы, которые он себе позволил.
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