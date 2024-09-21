Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Рост гражданского строительного сектора в военное время — это девиация»

«Рост гражданского строительного сектора в военное время — это девиация»

Текст политолога Евгения Андрущенко."Противник ведëт системную работу по выбиванию стратегических складов с ракетно-артиллерийскими боеприпасами.

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