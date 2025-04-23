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Умер Крис Юлден, солист английской рок-группы Savoy Brown

Умер Кристофер «Крис» Томас Юлден, английский музыкант, певец, инструменталист и композитор. Юлден стал известен в первую очередь как вокалист знаменитой блюз-рок группы Savoy Brown, в которой он выступал в период с 1967 по 1970 годы – в самые яркие моменты её карьеры.

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