Умер Крис Юлден, солист английской рок-группы Savoy Brown

Умер Кристофер «Крис» Томас Юлден, английский музыкант, певец, инструменталист и композитор. Юлден стал известен в первую очередь как вокалист знаменитой блюз-рок группы Savoy Brown, в которой он выступал в период с 1967 по 1970 годы – в самые яркие моменты её карьеры.