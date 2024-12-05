Евгений Кузнецов рассказал, почему покинул НХЛ

Сейчас он играет в СКА Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов в интервью на видеоканале армейцев «ВКонтакте» рассказал, как принял решение покинуть Национальную хоккейную лигу и вернуться в Россию.
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