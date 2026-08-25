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«Борнмут» арендовал Ди Грегорио у «Ювентуса» на сезон с правом выкупа за 14 млн евро

«Борнмут» объявил о переходе вратаря Микеле Ди Грегорио из « Ювентуса ». Английский клуб арендовал 29-летнего итальянского голкипера на сезон.

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