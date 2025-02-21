В Приморском районе Санкт-Петербурга появится новая школа на 550 мест

Строительство находится на завершающем этапе Директор СПб ГБУ «Управление строительными проектами» Андрей Алферов провел выездное совещание на строительной площадке новой школы на 550 мест, которая располагается в Приморском районе.
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