В Забайкальском крае задержаны подозреваемые в серии вымогательств

В течение нескольких лет участники организованной группы, используя малозначительный повод, под угрозой применения насилия и повреждения чужого имущества, требовали у жителей Краснокаменского района денежные средства.
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