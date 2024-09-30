Астролог дала совет, как избежать неприятностей 30 сентября

Эксперт предсказала, что любое важное начинание в этот день обречено на провал. 123RF/legion-media.ruВедический астролог Татьяна Забелло предупредила о том, что 30 сентября может для многих стать неудачным днем.
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