Умер Фрэнк Уильямс, Мазепин-старший приценивается к команде «Ф-1», Шварцман протестирует «Хаас» и другие гоночные события недели

Sports.ru представляет дайджест «Формулы-1» и других автоспортивных серий за последние семь дней. 1. Скончался легендарный Фрэнк Уильямс, основатель одноименной команды «Формулы-1».
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