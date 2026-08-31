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62ИНФО | Новости Рязани

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При столкновении легковушки и мотоцикла в Новомичуринске пострадали два человека

При столкновении легковушки и мотоцикла в Новомичуринске пострадали два человека

Авария случилась вечером в воскресенье, 30 августа, около дома №33 в микрорайоне «Д». По предварительной информации, 47-летний водитель ВАЗ-2115, выполняя поворот налево, врезался в мотоцикл CF Moto, за рулем которого был 32-летний мужчина.

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