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В Верховной Раде предложили легализовать ЧВК

В Верховной Раде предложили легализовать ЧВК

Киевский режим предлагает легализовать частные военные компании, сообщается на сайте Верховной Рады. В рамках проекта закона «О международных оборонных компаниях» предусматривается, что украинские ЧВК будут осуществлять свою деятельность исключительно за пределами Украины.

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