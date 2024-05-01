В Верховной Раде предложили легализовать ЧВК

Киевский режим предлагает легализовать частные военные компании, сообщается на сайте Верховной Рады. В рамках проекта закона «О международных оборонных компаниях» предусматривается, что украинские ЧВК будут осуществлять свою деятельность исключительно за пределами Украины.
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