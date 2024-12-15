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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усик – о подготовке к бою с Фьюри: «Хожу на руках по 15 минут, могу находиться под водой 10 минут»

«Мы ходим на руках по 15 минут, чтобы набраться сил. Можем находиться под водой по 10 минут, это помогает мне поддерживать форму, выносливость и дыхание во время боя», – сказал Александр Усик в интервью для Daily Mail.

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