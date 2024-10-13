Медведев призвал «бить в морду» финских дипломатов

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о словах сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернака Напомним, финский чиновник заявил о необходимости «повреждать автомобили российских дипломатов».
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