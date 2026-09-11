Как и за счет чего вырастет темп выпуска МС-21, объяснил директор ИАЗ

Иркутский авиационный завод (ИАЗ, входит в ОАК Ростеха) планирует существенно ускорить сборку пассажирских лайнеров МС-21 и уже в следующем году выйти на темп сдачи одного готового самолета каждые два месяца.
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