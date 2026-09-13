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Русская весна

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Польша призвала к военному давлению на Калининград

Польша призвала к военному давлению на Калининград

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предложением о проведении более агрессивных военных учений НАТО вблизи границ Калининградской области.

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