Стало известно о нарушении США договора ОСВ из-за поставки ракет Европе

В 1979 году США и СССР подписали Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II), однако уже в декабре того же года в НАТО под давлением Вашингтона решили разместить американские ракеты средней дальности в ряде западноевропейских стран, что стало нарушением договора.