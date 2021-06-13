Встреча в Женеве Путина с Байденом уже на носу. Дай Б-г последнему здоровья... Евгений Сатановский

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаВстреча в Женеве Путина с Байденом уже на носу. Дай Б-г последнему здоровья... Евгений Сатановский Вбрасываемая американской прессой идея о том, что в Женеве Байден пошлёт Путину "жёсткий сигнал", трогательна до предела.Вернуться к статье34НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАркадий ЦыгановЗдоровья и Путина на долгие лета. Серьёзных идиотов на его пути ещё много будет. И внутренних также. А Байдену только предлагать останется на этой и последующих встречах вкусняшки. Это тоже политика.Эдуард ФилипповКому интересно , во что одеты марионетки и как , партнёры , друг на друга глядят ?odyssey2006 odyssey2007Нам больше не нужно знать мнение Байдена. Тьфу на него. Пустая трата времени.Комментировать
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