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Встреча в Женеве Путина с Байденом уже на носу. Дай Б-г последнему здоровья... Евгений Сатановский

Встреча в Женеве Путина с Байденом уже на носу. Дай Б-г последнему здоровья... Евгений Сатановский

Вбрасываемая американской прессой идея о том, что в Женеве Байден пошлёт Путину "жёсткий сигнал", трогательна до предела.

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Аркадий Цыганов
Здоровья и Путина на долгие лета. Серьёзных идиотов на его пути ещё много будет. И внутренних также. А Байдену только предлагать останется на этой и последующих встречах вкусняшки. Это тоже политика.
Эдуард Филиппов
Кому интересно , во что одеты марионетки и как , партнёры , друг на друга глядят ?
odyssey2006 odyssey2007
Нам больше не нужно знать мнение Байдена. Тьфу на него. Пустая трата времени.

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