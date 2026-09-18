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Энциклопедия географа

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Вьетнам: личный опыт знакомства с контрастной страной от пляжей до древних храмов

Вьетнам: личный опыт знакомства с контрастной страной от пляжей до древних храмов

Когда речь заходит о путешествиях в Юго-Восточную Азию, многие привычно представляют себе Таиланд. Однако существует направление, которое способно удивить не меньше, а в чём-то и превзойти ожидания.

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