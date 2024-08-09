Ночные залпы «Градов» уничтожили живую силу ВСУ в опорниках в Вербовом

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили живую силу ВСУ в опорных пунктах на передовых позициях в районе Вербового.
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