Показан будущий хэтчбек Fiat Grande Panda 4x4[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В прошлом году дебютировал хэтчбек Fiat Grande Panda, который ознаменовал возвращение итальянской марки в традиционный европейский B-класс.
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