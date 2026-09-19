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Воронежские новости

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Хоккеисты «Бурана» уступили «Калуге» 0:1

Хоккеисты «Бурана» уступили «Калуге» 0:1

Единственную шайбу на 48-й минуте забросил игрок «Калуги» Ильхам Халилов. После шести игр «Буран» с 9 очками идет четвертым в турнирной таблице.

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