Шанс на выживание: редкую ольхонскую полевку спасают от исчезновения

Ольхонская полевка, редкий эндемик Прибайкалья, находящийся под угрозой исчезновения, получила шанс на выживание благодаря новой программе, разработанной ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» при поддержке Фонда «Озеро Байкал».
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