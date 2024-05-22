Москва стала крупнейшим центром внутреннего туризма

В Москве наблюдается значительный рост туристического потока. За первые три месяца этого года столица приняла рекордное количество гостей - 5,86 млн человек, что на 20% больше, чем в предшествующем 2019 году году.
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