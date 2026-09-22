«Он на пути к выздоровлению»: Захарова оценила отказ Стубба вести переговоры с РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в свойственной ей ироничной манере прокомментировала решение президента Финляндии Александра Стубба отказаться стать главным переговорщиком от Европы по украинскому кризису.
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