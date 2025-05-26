Алтай оказался в конце рейтинга регионов по уровню благосостояния семей

У семьи с двумя детьми после минимальных расходов в месяц остается лишь 14 тысяч рублей Алтайский край занял 70-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самым быстрым ростом зарплат, а Республика Алтай – 69-е, сообщает РИА Новости.