ЦСКА и «Крус Асуль» борются за нападающего Алеррандо с предложениями в €6 млн

Нападающий «РБ Брагантино» Алеррандо заинтересовал ЦСКА и мексиканский «Крус Асуль». Московский клуб предложил за него €6 млн, а карьера игрока, забившего 15 голов за «Виторию», стала обсуждаемой темой в мире футбола.