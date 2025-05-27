Внимание! Пляжи закрыты, но туристы купаются: чем опасен отдых в Анапе сегодня, рассказывают медики

Специалисты поясняют, что токсичные соединения, содержащиеся в нефтепродуктах, легко проникают через кожу, что может привести к тяжёлому отравлению и нарушению работы внутренних органов — дыхательной системы, печени и других жизненно важных функций.
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