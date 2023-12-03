«Это не наша война». НАТО отказалось передавать Украине летальное оружие

В Брюсселе завершился саммит министров иностранных дел стран НАТО. В рамках встречи прошло первое заседание Совета Украина — НАТО, по этой причине в бельгийскую столицу прилетел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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