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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Отдать 26 000 рублей за маунта в World of Warcraft? Легко, если это спектральный тигр Ко...

Отдать 26 000 рублей за маунта в World of Warcraft? Легко, если это спектральный тигр Ко...

Отдать 26 000 рублей за маунта в World of Warcraft? Легко, если это спектральный тигрКомпания NetEase, занимающаяся изданием World of Warcraft в Китае, после возвращения игры Blizzard в Поднебесную самыми разнообразными способами старается задобрить игроков уникальными бонусами, подарками и прочимЧитать дальше → источник#World_of_Warcraft.

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