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Политика как она есть

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Российские военные нанесли удар в направлении бывшего места жительства Зеленского

Российские военные нанесли удар в направлении бывшего места жительства Зеленского

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удар в направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге, сообщает РИА Новости.

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