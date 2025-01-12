Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику волонтерам в Анапе

Заместитель министра образования Кубани Сергей Урайкин в интервью РИА Новости пояснил, что использование нецензурной лексики в его общении с людьми в центре для волонтеров, занимающихся спасением птиц в Анапе, было вызвано сильными эмоциями .
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