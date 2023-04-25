Военное обозрение

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Жан Бедель Бокасса: «черный Калигула», подражавший Наполеону

Жан Бедель Бокасса: «черный Калигула», подражавший Наполеону

Жан Бедель Бокасса Долгое время большинство стран Африки были колониями европейских государств. Однако с течением времени самосознание коренных народов росло, борьба за независимость ширилась, и в 1960-е годы они получили долгожданную свободу.

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