Козерог – всё о самом осторожном знаке зодиакального круга.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Даты рождения 22.12 – 19.01 Стихия Земля Планета Сатурн Числа 5, 7, 8, 13, 23, 26 Цвет Хаки, коричневый Талисманы Горный козёл, часы, лестница, рыбий хвост Камни Гранат, обсидиан, шерл, малахит, флюорит Металл Свинец Деревья Граб, дуб, железное дерево, орешник Цветы Литопсы, юкка, фикус, толстянка Животные Лошади, козы, лисы Собаки Корги, ирландский сеттер, английский кокер-спаниель Кошки Сибирская, британская длинношёрстная, европейская короткошёрстная ХАРАКТЕР КОЗЕРОГОВ, РОЖДЁННЫХ В РАЗНЫХ ДЕКАДАХ Время рождения посланников Сатурна включает три декады: С 22 по 31 декабря; С 1 по 10 января; С 11 по 19 января.