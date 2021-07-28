Казахстанский дзюдоист Бозбаев стартовал на олимпиаде с победы над бразильцем

Казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев стартовал с победы на Олимпиаде-2020 в Токио. В 1/32 финала в весе до 90 кг казахстанец уже на 31 секунде иппоном победил бразильца Рафаэля Маседо В 1/16 его ждет представитель Азербайджана Мамедали Мехдиев.
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