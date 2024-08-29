Министр культуры Елена Безрукова возглавила медиарейтинг алтайских чиновников

В пятерку самых упоминаемых вошли несколько министров и зампредов и один начальник Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова возглавила рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года.
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