Цены на бензин снова растут — с начала года топливо подорожало на 8,6%

Средние потребительские цены на бензин в России за период с 29 октября по 5 ноября («удлиненная» неделя за счет праздничного дня) выросли на 0,18% по сравнению с предыдущей неделей после аналогичного повышения с 22 по 28 октября и роста на 0,17% с 15 по 21 октября.