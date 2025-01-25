Трампу не поможет его «искусство сделки» на переговорах с Путиным

Анатолий Рябенко

Если Трамп будет настаивать на прекращении СВО на Украине Это значит что Трамп сторонник усиленного распространения в мире ФАШИЗМА и НАЦИОНАЛИЗМА подобно немецкому при Гитлере, который с большой кровью удалось уничтожить, а теперь вновь возродившемуся на Украине ФАШИЗМУ и НАЦИОНАЛИЗМУ с помощью США, Англии и НАТО, который приходится России в одиночку повторно уничтожать это антиобщественное отвратительное явление. ПОЗОР сторонникам украинского бандеровского фашизма. Такое нужно только врагам человечества.