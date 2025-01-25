Россия ни при каких условиях не будет останавливать продвижение на существующей линии фронта, переговоры будут проходить параллельно с боевыми действия.
Трампу не поможет его «искусство сделки» на переговорах с Путиным
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Если Трамп будет настаивать на прекращении СВО на Украине Это значит что Трамп сторонник усиленного распространения в мире ФАШИЗМА и НАЦИОНАЛИЗМА подобно немецкому при Гитлере, который с большой кровью удалось уничтожить, а теперь вновь возродившемуся на Украине ФАШИЗМУ и НАЦИОНАЛИЗМУ с помощью США, Англии и НАТО, который приходится России в одиночку повторно уничтожать это антиобщественное отвратительное явление. ПОЗОР сторонникам украинского бандеровского фашизма. Такое нужно только врагам человечества.
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