Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трампу не поможет его «искусство сделки» на переговорах с Путиным

Трампу не поможет его «искусство сделки» на переговорах с Путиным

Россия ни при каких условиях не будет останавливать продвижение на существующей линии фронта, переговоры будут проходить параллельно с боевыми действия.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Если Трамп будет настаивать на прекращении СВО на Украине Это значит что Трамп сторонник усиленного распространения в мире ФАШИЗМА и НАЦИОНАЛИЗМА подобно немецкому при Гитлере, который с большой кровью удалось уничтожить, а теперь вновь возродившемуся на Украине ФАШИЗМУ и НАЦИОНАЛИЗМУ с помощью США, Англии и НАТО, который приходится России в одиночку повторно уничтожать это антиобщественное отвратительное явление. ПОЗОР сторонникам украинского бандеровского фашизма. Такое нужно только врагам человечества.
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