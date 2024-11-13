Более 15 тысяч человек зарегистрировались на петербургский забег «Белые ночи»

Он пройдёт 5 июля Более 15 тысяч человек зарегистрировались менее чем за сутки на две дистанции забега «Белые ночи», который пройдёт в Петербурге 5 июля 2025 года, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.
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