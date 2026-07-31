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Ферстаппен обозначил главную задачу Red Bull на вторую половину сезона-2026

Ферстаппен обозначил главную задачу Red Bull на вторую половину сезона-2026Getty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен призвал Red Bull сделать машину более стабильной и продолжить активно развивать RB22, если команда хочет переломить ситуацию во второй половине чемпионата.

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