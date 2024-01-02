В Киеве уничтожена система ПВО/ПРО

Сирены воздушной тревоги звучат практически на всей Украине. Взрывы гремят в Харькове, Кировограде, Винницкой, Сумской областях и в Киеве: на Подоле, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии