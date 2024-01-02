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В Киеве уничтожена система ПВО/ПРО

В Киеве уничтожена система ПВО/ПРО

Сирены воздушной тревоги звучат практически на всей Украине. Взрывы гремят в Харькове, Кировограде, Винницкой, Сумской областях и в Киеве: на Подоле, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском районах.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Надо ПВО уничтожить совсем!
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17 час.

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