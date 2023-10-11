Статус родительских собраний хотят узаконить

Статус родительских собраний и их полномочия предложили записать в законе. Сейчас на практике большинство учебных организаций не прописывают в своих уставах создание родительских комитетов и проведение собраний.
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