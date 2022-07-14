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«Пари НН» подписал экс-защитника «Спартака-2» Агапова и экс-хавбека «Алании» Кобесова

«Пари НН» объявил о переходе двух игроков на правах свободных агентов. Нижегородцы подписали однолетний контракт с 21-летним бывшим защитником «Спартака-2», воспитанником «Рубина» Ильей Агаповым.

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