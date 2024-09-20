ВС РФ и Лаоса начали занятия в рамках учений «Ларос-2024» в Приморье

Армии осваивают современные способы ведения боевых действий Военнослужащие России и Лаоса на полигоне в Приморском крае приступили к освоению современных методов ведения боевых действий в рамках международных учений «Ларос-2024», рассказали РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа.