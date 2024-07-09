Николас Кейдж рассказал о любимом фильме с его участием

Фильм получил восторженные отзывы критиков.Известный голливудский актер Николас Кейдж, сыгравший более чем в 120 фильмах, рассказал в интервью для Hollywood Reporter о своем любимом фильме — «Свинья» (2021).
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