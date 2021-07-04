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Товарищеские матчи. Мексика разгромила Нигерию, Катар сыграет с Сальвадором

Товарищеские матчи Мексика – Нигерия 4:0 (2:0, 2:0) Дата проведения 4 июля, 06.00, «Los Angeles Memorial Coliseum» Онлайн матча Голы: 1:0 – 2 Эррера, 2:0 – 4 Фунес Мори, 3:0 – 52 Эррера, 4:0 – 78 Дос Сантос.

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