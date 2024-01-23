А у нас публичный мат, наверное, глядишь, уже законом разрешен.
"Онижедети"?! Детали скандала с арестом в Питере
Комментарии
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Алексей Мельник
Ну ... надо начать процедуру отзыва гражданства из за нарушения клятвы при принятии гражданства: "клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и ..." Когда чиновники начнут исполнять свои обязанности? Сегодня они уже должны быть не гражданами или надо обратить внимание на самих чиновников?
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19 час.
ИИ
Иван Иванов
Когда гарант примет политическое решение, будет исполнение мусорами и бюриками. Пока видимо он чекист бывший на договорняках.
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9 час.
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