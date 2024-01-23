"Онижедети"?! Детали скандала с арестом в Питере

Алексей Мельник

Ну ... надо начать процедуру отзыва гражданства из за нарушения клятвы при принятии гражданства: "клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и ..." Когда чиновники начнут исполнять свои обязанности? Сегодня они уже должны быть не гражданами или надо обратить внимание на самих чиновников?