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"Онижедети"?! Детали скандала с арестом в Питере

"Онижедети"?! Детали скандала с арестом в Питере

А у нас публичный мат, наверное, глядишь, уже законом разрешен.

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Комментарии
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Алексей Мельник
Ну ... надо начать процедуру отзыва гражданства из за нарушения клятвы при принятии гражданства: &quot;клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и ...&quot; Когда чиновники начнут исполнять свои обязанности? Сегодня они уже должны быть не гражданами или надо обратить внимание на самих чиновников?
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19 час.
ИИ
Иван Иванов
Когда гарант примет политическое решение, будет исполнение мусорами и бюриками. Пока видимо он чекист бывший на договорняках.
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9 час.

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