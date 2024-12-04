Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов принял участие в международной встрече в Республике Казахстан

По приглашению Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области прибыл на выездное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, которое прошло в Мартукском районе Актюбинской области.
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