Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов принял участие в международной встрече в Республике Казахстан

По приглашению Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области прибыл на выездное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, которое прошло в Мартукском районе Актюбинской области.