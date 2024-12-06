В ЕП заявили о контроле КНР над авиацией из-за западных санкций против РФ

Депутаты Европейского парламента (ЕП) от Дании Кристель Шальдемосе и Стине Боссе пожаловались Еврокомиссии (ЕК), что из-за антироссийских санкций Запада на рынке авиации сформировалась "недобросовестная конкуренция" в пользу Китая.
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